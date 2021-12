USA runder 50 millioner tilfælde af covid-19-smittede

USA har mandag rundet 50 millioner registrerede smittetilfælde med covid-19 under pandemien.

Det viser tal fra Johns Hopkins University i Baltimore.

Universitetet indsamler data om coronaviruspandemien fra hele verden og opdaterer løbende sine opgørelser.

Den amerikanske regering ledende virusekspert, Anthony Fauci, opfordrede mandag endnu engang amerikanerne til at få et boosterstik, der forstærker vaccinerede personers immunforsvar over for virusset.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Fauci advarer desuden om, at Omikron-varianten lader til at være i stand til "undslippe" den beskyttelse, som de første to doser af vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna yder.

Varianten, der blev opdaget første gang i det sydlige Afrika i november, har skabt nye bekymringer for, at kurven over smittetallene i USA begynder at stige kraftigt. Ifølge Fauci vil en yderligere dosis - et boosterstik - give "optimal" beskyttelse mod Omikron.

Intet andet land er i nærheden af at have ligeså mange smittetilfælde som USA.

Globalt er der konstateret knap 271 millioner smittetilfælde. Dermed er næsten et ud af hver femte bekræftede tilfælde registreret i USA.

Sættes smittetallet i forhold til befolkningens størrelse på cirka 330 millioner ligger USA dog bag lande som blandt andet Tjekkiet, Holland, Belgien og Storbritannien.

I begyndelsen af september passerede USA 40 millioner bekræftede smittetilfælde. På det tidspunkt stod dødstallet som følge af virusset på omkring 650.000.

Dødstallet i USA er nu tæt på at runde 800.000. Ved firetiden tirsdag morgen dansk tid er tallet opgjort til 798.710. Det er ligeledes det højeste på globalt plan. Verden over er der konstateret lidt over 5,31 millioner dødsfald.

/ritzau/dpa