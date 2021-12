USA runder 800.000 coronarelaterede dødsfald

Ledende politikere i Kongressen mindedes tirsdag de mange ofre for coronapandemien i USA.

Coronapandemien har ramt USA hårdere end noget andet land, når der ses på de officielle tal for antallet af døde og smittede. Og tirsdag har USA rundet 800.000 registrerede dødsfald som følge af covid-19.

Det fremgår af en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore.

Ved ettiden natten til onsdag dansk tid står dødstallet på 800.266. Et døgn tidligere rundede USA 50 millioner bekræftede tilfælde af covid-19-smitte.

Det globale dødstal er samtidig opgjort til knap 5,32 millioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter USA følger Brasilien og Indien på listen over flest dødsfald.

I Washington D.C. mindedes en række af Kongressens toppolitikere de døde med et minuts stilhed på trapperne til Capitol-bygningen.

Blandt deltagerne var Chuck Schumer, Demokraternes leder i Senatet.

I en erklæring mindes han de 800.000 døde.

- En mistet far eller bedstefar, mor eller bedstemor, en ven, et kendt ansigt i nabolaget. Vi kender alle en, som denne sygdom har revet bort, udtaler Schumer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Til trods for effektive vacciner, der blev godkendt i december 2020 og var vidt tilgængelige det følgende forår, er omkring 450.000 af dødsfaldene sket i 2021. Hovedparten af de døde var ikke vaccineret mod covid-19.

Risikoen for at dø som følge af covid-19 var ifølge officielle data for september 14 gange større blandt personer, som ikke er færdigvaccinerede, end blandt færdigvaccinerede.

I USA er omkring 60 procent af landets befolkning på omkring 332 millioner færdigvaccineret.

Selv om USA har det højeste antal døde, er andre lande ramt hårdere, når dødstal sættes i forhold til indbyggerantallet.

/ritzau/