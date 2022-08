USA: Rusland driver 21 steder med tilbageholdte krigsfanger

Rusland og dets styrker i Ukraine har 21 steder, som bruges til at tilbageholde, afhøre og føre sager mod krigsfanger og civile.

Det viser en rapport, som forskere fra det amerikanske universitet Yale har udarbejdet.

Rapporten er støttet af det amerikanske udenrigsministerium som en del af indsatsen for at stille Rusland til ansvar for dets handlinger under krigen i Ukraine.

Rapporten baserer sig på kommercielle satellitbilleder og oplysninger fra åbne kilder.

Ved hjælp af det har forskere med "høj troværdighed" identificeret 21 forskellige lokationer. Herunder tidligere skoler, markeder og almindelige fængsler.

På en af lokationerne har man også fundet noget, der ligner et gravsted.

Nathaniel Raymond, der er chef for den afdeling, der tår bag rapporten, siger, at fundene viser, at Rusland har etableret et "filtreringssystem", hvor det sorterer folk i de områder, der er under russisk kontrol.

Han omtaler det som en "nødsituation for menneskerettigheder".

Der er allerede blevet meldt om overgreb fra flere af de 21 lokationer.

Et af dem er et fængselskompleks nær byen Olenivka, hvor 53 ukrainske krigsfanger angiveligt mistede livet i en eksplosion 29. juli.

Forskerne fra Yale har for nylig identificeret forstyrrelser i jorden, der er i overensstemmelse med individuelle grave eller massegrave, der stammer fra april, lyder det i rapporten.

Det passer med en forklaring fra en tidligere fange, der har fortalt, at fangerne blev tvunget til at grave grave omkring det tidspunkt.

- Forholdene er perfekte til at begå ekstreme overgreb. I mange tilfælde, som vi har set det i Olenivka, er der indikationer på, at der er meget alvorlige situationer, siger Nathaniel Raymond.

Yale-rapporten fokuserer på Donetsk-regionen. De 21 lokationer er verificeret af mindst fem kilder, og forskerne mener, at mindst syv andre steder er en del af filtreringssystemet.

Rusland har afvist, at det med vilje forsøger at ramme civile, siden landet invaderede Ukraine 24. februar.

Ruslands forsvars- og justitsministerium samt landets ambassade i USA har ikke svaret på Reuters' spørgsmål vedrørende rapporten fra Yale.

/ritzau/Reuters