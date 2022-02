USA: Rusland har indsat yderligere 7000 soldater ved grænsen

Rusland har ifølge USA udstationeret yderligere op mod 7000 soldater ved grænsen til Ukraine de seneste dage.

Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP natten til torsdag dansk tid.

Optrapningen strider mod meldinger fra Rusland om, at det vil trække soldater tilbage fra grænsen.

- I går sagde Ruslands regering, at den tilbagetrak soldater fra grænsen til Ukraine. De fik en masse opmærksomhed for den påstand, både her og rundt om i verden. Men vi ved nu, at det var usandt, siger embedsmanden.

Tirsdag oplyste Rusland, at nogle af styrkerne i grænseområdet trækkes tilbage til deres baser.

- Enheder fra de sydlige og vestlige militære distrikter er begyndt en tilbagetrækning efter at have gennemført deres opgaver, sagde Igor Konasjenkov, der er talsmand for det russiske forsvarsministerium.

Antallet af russiske soldater ved grænsen til Ukraine kendes ikke, men ifølge USA er der tale om over 100.000. Desuden menes yderligere 30.000 soldater at deltage i militærøvelser i Hviderusland i områder tæt på landets grænse til Ukraine, skriver det britiske BBC.

/ritzau/