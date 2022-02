USA: Rusland har invaderet Ukraine inden daggry

USA's udenrigsminister siger natten til torsdag, at han forventer, at Rusland invaderer Ukraine inden daggry.

Natten til torsdag dansk tid kommer USA's udenrigsminister med en ny prognose for, hvornår Rusland slår til i Ukraine.

Antony Blinken siger til det amerikanske medie NBC News, at han forventer, at russiske soldater har taget Ukraine inden morgengry fredag.

Blinken understreger ifølge Reuters over for NBC News, at han ikke kan forudsige det præcise tidspunkt for en invasion, eller desuden præcist hvor den vil finde sted.

Han siger desuden, at den russiske præsident, Vladimir Putin, stadig har en mulighed for at holde sig fra enormt aggressive handlinger.

Omkring midnat mellem onsdag og torsdag dansk tid meldte den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, ud, at han mente, at Rusland nu havde cirka 200.000 soldater udstationeret ved Ukraines grænser i Rusland og Hviderusland.

Blinken skulle torsdag have mødtes med sin russiske pendant, Sergej Lavrov.

Det var meningen, at de to skulle have talt sammen i opløbet til et topmøde mellem Putin og USA's præsident, Joe Biden.

Men begge møder blev aflyst, efter at den russiske regering besluttede sig for formelt at anerkende de ukrainske områder Luhansk og Donetsk som selvstændige.

Prorussiske separatister erklærede de to områder for uafhængige folkerepublikker i 2014, men Donetsk og Luhansk har nydt meget begrænset anerkendelse i det internationale samfund.

Vesten anser således de to områder som ukrainske provinser.

Der har været meldinger om kamphandlinger i provinserne, og Rusland har forsøgt at tegne et billede af, at pro-ukrainske styrker bekriger de prorussiske separatister i provinserne.

Det fik Vladimir Putin til formelt at bede det russiske parlament om lov til at sende russiske soldater ud af landet. Parlamentet gav grønt lys, og Rusland kunne dermed indsætte, hvad landet selv betegner som "fredsbevarende styrker", i Østukraine.

