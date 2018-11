USA: Rusland planlægger at ophæve banksanktioner i Nordkorea

FN-ambassadør Nikki Haley understreger, at USA vil stille sig i vejen for Ruslands lempelser over for regimet.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at Rusland har planer om at ophæve banksanktioner mod Nordkorea.

Sanktionerne er indført for at sætte en stopper for styrets atomvåbenprogram.

- Det, de er ude på, er at ophæve bankrestriktionerne, siger Nikki Haley efter et lukket møde i FN's Sikkerhedsråd.

Mødet omhandlede netop sanktionerne mod Nordkorea, og Ruslands udsending var også blandt de tilstedeværende.

Nikki Haley tilføjer, at Rusland ikke har overholdt restriktionerne over for Nordkorea.

- Så nu ved vi, hvad deres dagsorden er. Vi ved præcis, hvad de prøver på, og vi vil ikke tillade det, siger Nikki Haley.

/ritzau/Reuters