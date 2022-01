USA: Rusland sender flere soldater til Hviderusland

Rusland har sendt 5000 soldater til Hviderusland og "har planer om flere i de kommende uger". Det siger Jen Psaki, talskvinde i Det Hvide Hus, på en pressebriefing mandag.

Det Hvide Hus ser tiltaget som en del af den trussel, Rusland udgør mod Ukraine, tilføjer hun.

- Vi mener, at det er vigtigt at være åbne og ærlige om truslen fra Rusland, siger Psaki.

Hun peger på, at der i forvejen også er titusinder af russiske soldater ved grænsen mellem Rusland og Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er farligt. Vi har sagt i over en uge, at Rusland kan invadere når som helst.

Samtidig er der mandag verbale sammenstød i FN's Sikkerhedsråd, hvor diplomater fra USA og Rusland diskuterer situationen ved grænsen til Ukraine.

Det lykkedes ikke Rusland at forhindre mandagens møde i at finde sted, selv om russerne betegner det som "provokerende".

USA havde indkaldt til mødet for at give Rusland en chance for at forklare sig.

USA og andre af de i alt 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet ser den massive russiske tilstedeværelse ved grænsen som en trussel mod international fred og sikkerhed.

- Truslerne om aggression ved grænsen til Ukraine er provokerende. Vores anerkendelse af forholdene på landjorden er ikke provokerende, siger USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield.

- Provokationen kommer fra Rusland, ikke fra os eller andre medlemmer af dette råd.

Thomas-Greenfield beskylder Rusland for at have over 100.000 soldater ved landets grænser mod Ukraine og Hviderusland.

De gør klar til at "foretage en offensiv aktion ind i Ukraine", siger hun.

Regeringen i Moskva har ikke bekræftet, hvor mange soldater der er til stede ved grænsen.

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, svarer, at der ikke er beviser for anklagen om, at Rusland planlægger militære handlinger mod Ukraine.

- Vores vestlige kolleger taler om behovet for at deeskalere. Først og fremmest er de selv i gang med at piske stemningen og retorikken op, og de fremprovokerer en eskalering, siger han.

På mandagens briefing i Det Hvide Hus oplyser Jen Psaki, at USA's regering har udviklet en særlig pakke med sanktioner rettet mod Ruslands regering.

USA har gentagne gange advaret om hårde sanktioner, hvis Rusland invaderer Ukraine.

- De personer, vi har identificeret, befinder sig i eller tæt på indercirklen i Kreml og spiller en rolle i regeringernes beslutninger, siger Psaki.

- Vi har udviklet særlige pakker med sanktioner til både de russiske eliter og deres familiemedlemmer, tilføjer hun.

/ritzau/Reuters