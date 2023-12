USA: Ruslands økonomi ville være fem procent større uden krig

Rusland har gjort meget for på overfladen at få det til at se ud, som om krigen i Ukraine ikke har påvirket førstnævntes økonomi betydeligt.

Men der er ingen tvivl om, at invasionen sætter de russiske finanser under pres.

Sådan lyder det i en vurdering fra det amerikanske finansministeriums chef for økonomiske sanktioner, Rachel Lyngaas, skriver avisen Financial Times.

Kommentarerne er en del af en af de mest omfattende vurderinger af invasionens konsekvenser for den russiske økonomi.

Blandt andet viser vurderingen, at Ruslands økonomi i dag havde været fem procent større, end den faktisk er, hvis landet ikke havde invaderet Ukraine.

Vestlige sanktioner og den russiske regerings politiske reaktion har desuden også spillet en stor rolle, viser vurderingen.

/ritzau/