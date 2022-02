USA: Russisk invasion af Ukraine kan komme når som helst

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at "en russisk invasion" af Ukraine kan blive indledt når som helst - også under vinter-OL. Blinken siger, at nye russiske styrker ankommer til steder tæt på den ukrainske grænse.

Blinken fremsatte udtalelsen under et besøg i Melbourne, efter et uformelt møde mellem repræsentanter for USA, Australien, Indien og Japan.

Der har været fremsat spekulationer om, at Moskva vil vente til efter vinter-OL i Beijing med en eventuel invasion af Ukraine for at ikke at genere Kina, som er dets allierede. Men det affejes af Blinken.

– Vi er nu i et vindue, hvor en invasion kan begynde på hvilket som helst tidspunkt, og for at være tydelig: Det gælder også under OL, siger Blinken.

/ritzau/Reuters