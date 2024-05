USA hævder at russisk luftvåben blev sendt i kredsløb sidste uge

USA hævder, at Rusland har opsendt en satellit, der kan være et rumvåben, som er i stand til at angribe andre satellitter. Det oplyser Pat Ryder, som er talsperson for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, tirsdag.

Ryder tilføjer, at opsendelsen fandt sted 16. maj. Det betyder, at en russisk satellit nu angiveligt befinder sig i samme kredsløb som satellitter opsendt af den amerikanske regering, skriver nyhedsbureauet dpa.

Adspurgt om hvorvidt den russiske satellit kan udgøre en trussel for USA, svarede Ryder:

- Altså, det er et rumforsvarsvåben, som er i samme kredsløb som en satellit, der tilhører den amerikanske regering.

Tidligere er den amerikanske viceambassadør i FN, Robert Wood, kommet med lignende udsagn.

Ifølge Pentagon er det ikke første gang, at Rusland kan have opsendt et rumvåben. Lignende meldinger kom i 2019 og 2022.

Rusland nedlagde i slutningen af april veto mod en amerikansk og japansk FN-resolution i Sikkerhedsrådet, der skal forebygge våbenkapløb i det ydre rum.

- Det er en spøg af en resolution, lød det dengang fra Vassily Nebenzia, Ruslands FN-ambassadør, inden stemmeafgivelsen.

Afstemningen kom, efter at USA har beskyldt Rusland for at udvikle rumbaserede antisatellit atomvåben. Det har Rusland benægtet.

Forud for afstemningen i Sikkerhedsrådet nægtede amerikanske embedsmænd at dele detaljer om efterretningerne, der danner grundlag for beskyldningerne.

Offentligheden har dermed ikke kendskab til, hvad der ligger til grund for beskyldningerne.

I februar oplyste fire unavngivne kilder, at USA havde indsamlet fortrolige efterretningsoplysninger om russiske anti-satellitvåben.

