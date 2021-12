Senatet skal stemme om et lovforslag, der skal holde statsadministrationen kørende frem til midten af februar.

USA rydder første knast for at undgå statslig nedlukning

Et flertal i Repræsentanternes Hus stemmer for et lovforslag, der forhindrer at dele af den offentlige sektor må lukke ned.

Lovforslaget er således blevet vedtaget torsdag aften dansk tid i det demokratisk kontrollerede underkammer i Kongressen med 221 stemmer for og 212 imod. Kun en republikaner stemte for forslaget.

Loven vil holde det offentlige kørende i yderligere 11 uger frem til februar og dermed undgås en økonomisk nedlukning henover juleferien.

Efter vedtagelsen i Repræsentanternes Hus går forslaget videre til Senatet, der har en tidsfrist inden fredag ved midnat lokal tid til at stemme om loven.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er uvist, om Senatet vil overholde tidsfristen.

Det skyldes, at en lille gruppe af republikanere i Senatet truer med at stemme imod forslaget, hvis ikke præsident Joe Biden trækker sin beslutning tilbage om vaccinepligt for offentligt ansatte amerikanere.

Hvis loven ikke bliver vedtaget, vil det betyde, at hundredtusindvis af føderale ansatte kan blive afskediget. Det vil også gå ud over regeringens programmer, der risikerer at blive standset eller beskåret.

Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, siger, at Senatet ventes at stemme om lovforslaget senere torsdag lokal tid.

Demokraterne har 50 af de 100 mandater Senatet. Vicepræsident Kamala Harris kan stemme i tilfælde af en uafgjort afstemning.

Den republikanske senator Mike Lee vil have fjernet vaccinepligten for offentligt ansatte, før han vil tage stilling til lovforslaget.

- Hvis valget står mellem at suspendere ikke-nødvendige programmer midlertidigt på den ene side og på den anden side at risikere, at millioner af offentligt ansatte mister deres job, så vil jeg støtte de ansatte til hver en tid, siger han.

Mike Lee bliver bakket op af højrefløjene i begge kamre.

Ifølge en undersøgelse fra oktober fra Kaiser Family Foundation er det kun fem procent af uvaccinerede voksne, der siger, at de vil forlade jobbet på grund af vaccinepligt.

/ritzau/Reuters