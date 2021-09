USA rydder op efter endnu et rekorduvejr

Vand, der skal pumpes op af kælderrum, strøm, der skal genetableres, ødelagte tage, der skal repareres, og venner og familie, der skal tjekkes op på.

Amerikanere i New York, New Jersey, Pennsylvania og Connecticut er ved at komme sig efter det ødelæggende uvejr, der har ramt det nordøstlige USA.

46 mennesker er omkommet i de fire delstater. Blandt dem mindst 13 i USA's største by, New York City. Her blev 11 mennesker fundet døde i deres kælderlejligheder.

Flere indbyggere fortæller, hvordan vandet nærmest eksploderede ind ad dørene i deres hjem. Først nåede det knæene, så navlen og hurtigt derefter brystet.

22-årige Oliver De La Cruz var torsdag i sin kælderlejlighed for at se på skaderne.

Under de pludselige oversvømmelser onsdag aften formåede han at få sin dør op og kæmpe sig op ad trappen på trods af presset fra vandmasserne.

- Jeg var tæt på at dø herinde, fortæller han rystet til New York Times.

Talrige fotos fra New York og New Jersey viser gader, hvor vandet når op over bilernes tage.

En restauratør på Manhattan var blandt de mange, der fik oversvømmet sin kælder.

- Jeg er 50 år og har aldrig før set så meget regn. Det var som at bo i junglen, som tropisk regn. Utroligt. Alt er så mærkeligt i år, siger han til nyhedsbureauet AFP.

På to uger har USA's største by oplevet tre af de 20 største nedbørsmængder, der nogensinde er registreret i løbet af en time.

Tidligere på ugen viste en rapport fra FN's meteorologiske institut, WMO, at antallet af klimarelaterede katastrofer såsom oversvømmelser og hedebølger er femdoblet i løbet af de seneste 50 år.

Delstatens nye guvernør, Kathy Hochul, har erklæret nødtilstand.

- På grund af klimaforandringer er det her desværre noget, vi bliver nødt til at håndtere med større hyppighed, siger hun ifølge Reuters.

Præsident Joe Biden var fredag på besøg i delstaten Louisiana, hvor orkanen tidligere på ugen kostede mindst ni mennesker livet. Her skabte den også store oversvømmelser og ødelæggelser, inden den rasede videre mod nord.

- De seneste par dage med orkanen Ida, skovbrandene i vest og oversvømmelser uden sidestykke i New York og New Jersey er endnu en påmindelse om, at de ekstreme storme og klimakrisen er her, sagde Biden torsdag.

- Vi skal være langt bedre forberedt. Vi skal gøre noget, understreger han.

I New York, hvor blandt andet undergrundsbanen blev oversvømmet, langer borgmester Bill de Blasio ud efter meteorologerne. Han antyder, at de ikke har været gode nok til at forudse, at der ville falde knap otte centimeter regn på en time.

Den bemærkning får kritik af byrådsmedlem Justin Brannan, som er formand for det udvalg, der blandt andet skal sikre New Yorks flodbredder og havne.

- Enhver, der siger, at de blev overraskede, eller at det kom bag på dem, er simpelthen uforskammede, siger Brannan.

- Men én ting kan vi blive enige om, nemlig at stormene bliver hyppigere og værre.

Mens oprydningen efter stormen Henri og orkanen Ida stadig er i gang, er den næste tropiske storm, Larry, ved at samle kræfter over Atlanterhavet.

/ritzau/