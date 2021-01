USA sætter Cuba tilbage på terrorliste

Amerikanske sanktioner betyder, at personer og lande, der fremover handler med Cuba, kan blive straffet.

USA har sat Cuba tilbage på listen over lande, der støtter eller finansierer terrorisme.

Det meddeler den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, mandag.

I en udtalelse siger han, at Cuba "gentagne gange har ydet støtte til terrorhandlinger internationalt ved at være en sikker havn for terrorister".

Tidligere præsident Barack Obama fjernede Cuba fra terrorlisten i 2015.

Som resultat af, at Cuba nu er tilbage på USA's sorte liste, kan personer og lande, der foretager visse former for handel med Cuba, blive straffet.

De genindførte sanktioner kommer, kun ni dage inden at Donald Trump - formentlig i sit fravær - overlader præsidentembedet til Joe Biden.

USA's regering er utilfreds med, at Cuba gennem mange år har været tilflugtssted for personer, der er efterlyst i USA, og for colombianske oprørere.

Desuden er der utilfredshed i USA's regering over, at Cuba fortsat støtter Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

- Med denne handling vil vi igen holde Cubas regering ansvarlig og sende et tydeligt signal: Castro-regimet må stoppe sin støtte til international terrorisme, lyder det i en meddelelse fra Pompeo.

Ministeren henviser til Cubas tidligere ledere Fidel og Raul Castro.

De to brødre har domineret Cubas politiske liv fra 1959, da Fidel kom til magten, og frem til 2018, hvor Raul trådte tilbage efter at have overtaget præsidentposten fra sin bror i 2008.

Trump har ført en hård kurs over for Cuba, siden han tiltrådte i 2017.

Obama fjernede Cuba fra terrorlisten i 2015 og fik tøet forholdet mellem de to lande op. Det regnes som en af hans store udenrigspolitiske præstationer.

Joe Biden, som var Obamas vicepræsident, sagde under valgkampen sidste år, at han vil omgøre Trumps tiltag over for Cuba.

Ifølge Biden har Trumps politik "skadet det cubanske folk og intet gjort for at fremme demokrati og menneskerettigheder".

/ritzau/dpa