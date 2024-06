USA sætter dato på Netanyahus tale til Kongressen

Den 24. juli skal Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tale til Kongressen i USA.

Det vil ske på et fællesmøde mellem de to kamre, hvor Netanyahu dermed vil tale til både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Det oplyser Mike Johnson, som er formand for Repræsentanternes Hus, og Mitch McConnell, som er Republikanernes leder i Senatet, i en udtalelse natten til fredag dansk tid.

- Jeg er meget rørt over at få privilegiet af at repræsentere Israel for begge Kongressens kamre og for at præsentere sandheden om vores retfærdige krig, lyder det fra Netanyahu ifølge Reuters.

Netanyahu henviser til Israels krig mod den militante bevægelse Hamas i Gaza, som har varet i næsten otte måneder.

Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, siger, at han og Netanyahu har "omfattende" uenigheder.

- Fordi USA's forhold til Israel er pansret og overskrider en enkelt person eller premierminister, har jeg tilsluttet mig anmodningen om, at han skal tale, siger Schumer.

Det er sjældent, at udenlandske regeringsledere får mulighed for at tale til medlemmerne af begge kamre i Kongressen på én gang.

Dog er det ikke første gang, at Netanyahu skal tale ved et sådant møde. Han har således gjort det tre gange tidligere.

/ritzau/Reuters