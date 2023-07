USA sætter hjælp til Cambodja på pause efter omstridt valg

USA sætter flere af sine hjælpeprogrammer i Cambodja på pause efter søndagens parlamentsvalg i landet, hvor den mangeårige premierminister Hun Sen og hans parti, Cambodjansk Folkeparti, erklærede sejr.

Det fortæller talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Matthew Miller natten til mandag dansk tid.

Årsagen er, at valget ifølge USA hverken var frit eller fair. Og at der ikke var nogen reelle modstandere til Hun Sen og hans parti.

- Forud for valget har de cambodjanske myndigheder stået bag trusler og chikane mod den politiske opposition, medier og civilsamfundet, hvilket undergraver ånden i landets forfatning og Cambodjas internationale forpligtelser, siger Matthew Miller i en udtalelse.

- Som modsvar dertil vil USA begrænse udstedelsen af visa til enkeltpersoner, som underminerer demokratiet, og sætte udvalgte støtteprogrammer på pause, lyder det videre fra talsmanden.

Matthew Miller opfordrer myndighederne i Cambodja til at genindføre et demokratisk flerpartisystem.

Derudover beder han om, at Cambodja stopper med at rejse politisk motiverede retssager, og at landets myndigheder annullerer domme, der allerede er afsagt mod regeringskritiske cambodjanere.

Hvis landet skal styrke sin position i det internationale samfund, bør det desuden lade uafhængige medier operere i landet uden politisk indblanding, lyder det fra USA's udenrigsministerium.

Hun Sen har været ved magten i Cambodja i ikke mindre end 38 år. Han har en fortid som medlem af den kommunistiske guerillabevægelsen De Røde Khmerer. Under ledelse af Pol Pot stod De Røde Khmerer bag et omfattende folkemord i Cambodja i 1970'erne.

Det ventes, at Hun Sens ældste søn, Hun Manet, inden for kort tid vil overtage sin fars post som premierminister.

/ritzau/Reuters