USA sætter hjælp til Niger på pause efter militærkup

USA suspenderer nogle hjælpeprogrammer til Nigers regering.

Det siger USA's udenrigsminister, Antony Blinken.

Meldingen kommer, mere end en uge efter at landets præsident blev væltet i et kup.

- Den amerikanske regering sætter visse programmer med hjælp til den nigerske regering på pause, siger udenrigsministeren i en udtalelse uden at specificere, hvilke programmer der er tale om.

Men "livreddende humanitær- og fødevareassistance vil fortsætte" og USA vil stadig gennemføre diplomatiske og sikkerhedsmæssige operationer for at beskytte dets ansatte i landet.

Meldinger kommer også samtidig med, at en række vestafrikanske lande siger, at dets militærchefer er blevet enige om en plan for mulig intervention i Niger - herunder potentiel magtanvendelse.

Nigers præsident, Mohamed Bazoum, beder i et indlæg, der blev offentliggjort i Washington Post fredag om USA's og det internationale samfunds hjælp til at genetablere den politiske orden i landet.

Han advarer også om, at det vil "have katastrofale konsekvenser for vores land, vores region og hele verden", hvis kupforsøget lykkes.

Niger har spillet en nøglerolle i vestlige strategier for at bekæmpe jihadistisk uro, der har plaget Sahel-regionen i Afrika siden 2012. USA har omkring 1000 soldater udstationeret i landet.

- Som vi har sagt, siden denne situation begyndte, afhænger amerikansk hjælp til Nigers regering af demokratisk regeringsførelse og respekt for den forfatningsmæssige orden, siger Blinken.

- Vi er stadig engagerede i at støtte Nigers folk for at hjælpe dem med at bevare deres hårdt tjente demokrati, og vi gentager vores opfordring til omgående at genindsætte Nigers demokratisk valgte regering.

