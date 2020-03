USA sætter stopper for alle rejser fra Europa i 30 dage

Alle rejser fra Europa til USA bliver indstillet i 30 dage, meddeler USA's præsident, Donald Trump.

USA's præsident, Donald Trump, vil indstille alle rejser fra Europa til USA i 30 dage for at forhindre spredning af coronavirus.

Det meddeler præsidenten i en tale til nationen natten til torsdag dansk tid.

- For at forhindre nye smittetilfælde i at nå os, vil vi indstille alle rejser fra Europa til USA de næste 30 dage, siger Donald Trump i talen, der blev sendt live.

De nye regler vil ikke gælde for Storbritannien.

Tiltaget vil træde i kraft fra fredag ved midnat lokal tid.

- Jeg vil ikke tøve med at tage de nødvendige skridt for at beskytte amerikaneres liv, siger Trump.

Han uddyber ifølge CNN, at der vil blive gjort undtagelser for amerikanere, der "har været igennem passende screeninger".

Trump langer i talen ud efter Europas tiltag for at inddæmme smitten. Han mener ikke, at der er blevet gjort tilstrækkeligt.

Udmeldingen ventes at ramme luftfarten hårdt, da ruten over Atlanterhavet er den mest profitable i verden.

/ritzau/