USA sætter Teslas automatpilot under lup efter 11 uheld

Verdens største elbilproducent, Tesla, skal have undersøgt sit avancerede automatpilotsystem efter en række uheld på de amerikanske veje.

Det står klart, efter at USA's nationale trafiksikkerhedstjeneste, NHTSA, mandag har åbnet en undersøgelse af systemet.

NHTSA har identificeret 11 trafikuheld i USA, hvor Teslas automatpilotsystem har været involveret. Én ulykke resulterede i et dødsfald, mens syv andre uheld medførte skader til i alt 17 personer.

NHTSA meddeler mandag, at tjenesten "bestræber sig på at sikre den højeste sikkerhedsstandard på landets veje".

- For at sikre, at den nøglemission lykkes og for bedre at kunne forstå uheldene med Tesla-biler, har NHTSA åbnet en indledende evaluering af Teslas automatpilotsystem, lyder det.

Tesla-stifter Elon Musk har forsvaret systemet. Selskabet har tidligere også advaret om, at systemet stadig kræver "aktivt opsyn fra føreren".

Kritikere mener dog, at systemet for nemt bliver snydt af omgivelserne.

De 11 uheld, som NHTSA har identificeret, er sket med flere forskellige Tesla-modeller. Undersøgelsen omfatter Tesla-modellerne Y, X, S og 3.

Nyheden om undersøgelsen har mandag ført til et fald i Teslas aktier.

/ritzau/AFP