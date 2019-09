USA sagsøger Edward Snowden efter ny bogudgivelse

USA's justitsministerium mener ikke, at det er rimeligt, at Edward Snowden skal tjene penge på sin nye bog.

USA har indledt et søgsmål med whistlebloweren Edward Snowden, der tirsdag har udgivet sin nye bog, "Permanent Record".

Det oplyser det amerikanske justitsministerium.

Justitsministeriet understreger, at formålet ikke er at stoppe bogens udgivelse eller distributionen af den.

Det lyder i stedet, at Snowden skal have underskrevet fortrolighedsaftaler med både den amerikanske efterretningstjeneste CIA og med Det Nationale Sikkerhedsagentur (NSA), hvor Snowden tidligere var ansat.

Ifølge søgsmålet har Snowden ikke givet myndighederne mulighed for at læse bogen igennem, hvilket fortrolighedsaftalerne ellers kræver.

- Vi vil ikke tillade, at individuelle personer - på USA's bekostning - tjener penge uden at opfylde kravene om gennemsyn inden udgivelse, siger Jody Hunt fra justitsministeriet.

USA forlanger at få al overskuddet fra salget af den nye bog.

Snowden lækkede tilbage i 2013 hemmelige dokumenter om USA's overvågning af internet og telefoner.

De amerikanske myndigheder betragter lækagen som offentliggørelse af fortrolige oplysninger og ønsker at retsforfølge Snowden.

Dømmes Snowden for de anklagerne, der er rejst mod ham, står han til at afsone 30 år i et amerikansk fængsel.

I 2013 flygtede han først til Hongkong, hvor han mødtes med den amerikanske journalist Glenn Greenwald og filmmageren Laura Poitras.

I flere måneder afslørede de løbende fortrolige oplysninger fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Senere flygtede han videre til Rusland, hvor han efter en måneds ophold i en lufthavn i Moskva fik midlertidig opholdstilladelse.

Snowden opholder sig i dag fortsat i Rusland.

/ritzau/