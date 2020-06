USA sagsøger Trumps eksrådgiver for at forhindre bogudgivelse

Tidligere sikkerhedsrådgiver John Boltons kommende bog indeholder ifølge Det Hvide Hus fortrolige oplysninger.

USA sagsøger præsident Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton.

Søgsmålet har til formål at forhindre udgivelsen af Boltons kommende bog, der handler om hans tid i Det Hvide Hus.

Det viser retsdokumenter tirsdag.

Ifølge Det Hvide Hus indeholder bogen, "The Room Where It Happened: A White House Memoir", fortrolige oplysninger.

Bogen udkommer efter planen 23. juni.

Allerede mandag sagde præsident Trump, at John Bolton vil blive holdt juridisk ansvarlig for lovbrud i den kommende bog.

På et pressemøde fortalte Trump således, at han ved, at bogen vil indeholde hemmeligstemplet information.

- Jeg betragter enhver samtale med mig som meget fortrolig. Så det vil betyde, at hvis han skriver bogen, og hvis bogen bliver udgivet, så har han brudt loven, sagde Trump.

- Det er det, der hedder strafansvar. Det er ganske stort.

Justitsminister William Barr sagde ved samme pressemøde, at ministeriet forsøger at få Bolton til at gennemgå en godkendelsesproces og "gennemføre de nødvendige sletninger af hemmeligstemplet information".

Forlæggeren, Simon and Schuster, har oplyst, at Bolton - der efter 519 dage på posten blev fyret på grund af store udenrigspolitiske uenigheder med Trump - i bogen vil dokumentere flere ulovligheder begået af Trump.

/ritzau/Reuters