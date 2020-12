USA sagsøger Walmart for bølge af misbrug

Walmart pressede apotekere til at udlevere farlig medicin på ugyldige recepter, mener justitsministerium.

USA's justitsministerium har tirsdag sagsøgt butikskæden Walmart for at have medvirket til at forværre opioid-krisen i USA.

Walmart har omkring 5000 apoteker i alt i kædens varehuse.

Justitsministeriet anklager Walmart for, at de på uansvarlig vis har udleveret receptpligtige opioider. Det er stærk smertestillende medicin, der er vanedannende og årligt koster tusinder af liv i USA.

Blandt andet skal apotekerne have presset prisen ned på medicin og have udleveret medicin på tusindvis af ugyldige recepter.

Walmart har været med til at "forstærke en national krise", siger chefen for justitsministeriets civile afdeling, Jeffrey Bossert Clark.

Ministeriet mener, at ledere i Walmart har lagt pres på kædens apotekere for at tage imod så mange recepter som muligt for at sælge mere. Også når de vidste, at der var tale om ugyldige recepter, skriver Reuters.

Efterforskningen har stået på i årevis, skriver justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Som en af de største apotekerkæder og distributører af medicin i landet har Walmart ansvar for og midler til at hjælpe med at forhindre udbredelse af receptpligtige opioider, siger Clark.

- I stedet gjorde de i årevis det modsatte. De modtog tusindvis af ugyldige recepter på sine apoteker og indberettede ikke mistænkelige ordrer på opioider og andet medicin, som de apoteker afgav.

Det er ikke oplyst, præcis hvor stor en bøde, myndighederne kan give Walmart. Men det kan dreje sig om milliarder af dollar.

I en første kommentar til sagen lyder det fra Walmart, at søgsmålet fra justitsministeriet er "fuld af faktuelle unøjagtigheder", skriver Reuters.

/ritzau/AFP