USA sanktionerer El Chapos søn for superlaboratorier

USA indfører sanktioner mod én af sønnerne af den berømte tidligere mexicanske narkobaron Joaquin "El Chapo" Guzman.

Det oplyser det amerikanske skatteministerium tirsdag lokal tid.

Den ene af "El Chapos" fire sønner, Joaquin Guzman Lopez, anklages for at stå bag såkaldte "superlaboratorier", der har til formål at smugle narko ind i USA.

De resterende brødre, Ivan Archivaldo Guzman Salazar, Jesus Alfredo Guzman Salazar og Ovidio Guzman Lopez, blev i sidste måned anklaget i USA for at stå bag ulovlig produktion af fentanyl.

Det er et syntetisk smertestillende stof, der tilhører gruppen af opioider og sløvende stoffer.

Stoffet er involveret i den omfattende amerikanske opiod-krise.

Ovidio Guzman Lopez blev tidligere år anholdt og sidder lige nu fængslet i et mexicansk maksimum-sikkerhedsfængsel, hvor han afventer udlevering.

Selv afsoner "El Chapo", den tidligere leder af Sinaloa-kartellet, en livstidsdom i et højsikret fængsel i den amerikanske delstat Colorado.

Han blev anholdt i 2016 og udleveret til USA året efter. To år senere blev han dømt til livsvarigt fængsel.

Han blev blandt andet dømt for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium og for hvidvask af penge.

USA og Mexico har i de seneste måneder småskændedes om netop det narkotikum, der giver næring til den amerikansk opiod-krise.

Den amerikanske regering anklager Mexico for at tillade karteller at producere det dødeligt syntetiske stof og samtidig smugle det over grænsen.

Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, har afvist, at fentanyl-laboratorier eksisterer og hævder, at stoffet kommer fra Kina.

Sinaloa-kartellets narko-laboratorier bliver ifølge USA ofte forsynet af en organisation, der bliver ledt af brødreparret Ludim and Luis Alfonso Zamudio Lerma, der også tidligere i år blev ramt med sanktioner.

/ritzau/Reuters