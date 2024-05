USA sanktionerer kinesiske virksomheder på grund af krigen i Ukraine

USA har onsdag indført sanktioner mod 20 virksomheder i Kina og Hong Kong. De anklages for at bidrage til Ruslands krigsmaskine.

Det oplyser den amerikanske finansminister, Janet Yellen, ifølge Reuters og AFP.

- Dagens handlinger vil yderligere forstyrre og forringe Ruslands krigsindsats ved at gå efter dens militære industribase og de omgåelsesnetværk, der hjælper med at forsyne den, udtaler ministeren.

De 20 kinesiske virksomheder er blandt næsten 300 enheder, der blandt andet kan dække over virksomheder og enkeltpersoner, som onsdag er blevet pålagt sanktioner af USA.

Nogle af dem er russiske. Andre er fra Aserbajdsjan, Belgien, Slovakiet, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.

- Finansministeriet har konsekvent advaret om, at virksomheder vil stå over for betydelige konsekvenser for at yde materiel støtte til Ruslands krig, lyder det fra Yellen.

Onsdagens sanktioner er også rettet mod individer med forbindelse til oppositionslederen Aleksej Navalnyjs død.

USA's nye sanktionspakke kommer, en uge efter at den amerikanske præsident, Joe Biden, underskrev en stor lovpakke med hjælp til blandt andet Ukraine.

Med lovpakken vil Ukraine, der i længere tid har gjort opmærksom på en desperat mangel på krigsmateriel, få støtte for omkring 425 milliarder kroner.

Ifølge Reuters har Kina været udsat for stigende pres fra USA over landets støtte til Rusland, der invaderede Ukraine i februar 2022.

Sidste uge var den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, på besøg i den kinesiske hovedstad, Beijing, hvor han luftede sine bekymringer om Kinas støtte til det russiske militær.

Blinken advarede om, at USA vil reagere, hvis Kina ikke holder op med at forsyne Rusland med våben og udstyr, som det kan anvende i dets angreb på Ukraine.

/ritzau/