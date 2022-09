USA sanktionerer russisk centralbankchef efter annektering

USA indfører en ny runde sanktioner mod Rusland. Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse.

Det sker, efter at den russiske præsident, Vladimir Putin, tidligere fredag annoncerede, at han ville indlemme fire ukrainske regioner i Rusland.

- Rusland bryder international lov, tramper på FN-pagten og viser dets foragt over for fredelige nationer, siger den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsident Joe Biden opfordrer alle medlemmer af det internationale samfund til at afvise Ruslands forsøg på at tage landområder fra et naboland. Et forsøg, der er blevet fordømt i mange vestlige lande.

Sanktionerne skal ramme dem, som giver politisk eller økonomisk støtte til Ruslands forsøg på at annektere dele af Ukraine, lyder det.

Sanktionerne rammer blandt andet 109 medlemmer af det russiske parlament, Dumaen, og firmaer i Rusland og på halvøen Krim, som har sikret, at amerikanske varer kan nå frem til Rusland.

Elvira Nabiullina, som er chef for Ruslands centralbank, vil også blive ramt af sanktionerne. Det samme vil vicepremierminister Alexander Novak.

Storbritannien vil også indføre sanktioner imod Elvira Nabiullina.

Den britiske regering har desuden fredag indført en række eksportforbud, som skal ramme "sårbare sektorer i den russiske økonomi".

Rusland annoncerede tidligere fredag, at de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja vil blive indlemmet i Rusland.

De fire regioner er enten helt eller delvist besat af Rusland.

En fem dage lang folkeafstemning blev afholdt i de fire regioner. Her var resultatet klar tidligere på ugen.

Ifølge russisk-indsatte embedsmænd viser afstemningerne stor støtte til, at regionerne bliver en del af Rusland.

Vestlige lande har fordømt afstemningerne og anerkender ikke, at de fire regioner er en del af Rusland.

/ritzau/Reuters