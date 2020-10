USA: Seks russiske officerer hackede valg og OL

Det franske valg og Ukraines elforsyning er nogle af de mål, seks russiske hackere ifølge USA har angrebet.

Det amerikanske justitsministerium anklager seks russiske efterretningsofficerer for en række cyberangreb.

De seks anklagede har angiveligt spillet centrale roller i angreb på flere mål rundt i verden. Blandt andet er det gået ud over det franske valg i 2017 og vinter-OL i Sydkorea i 2018.

Angreb mod virksomheder i USA skal have forårsaget økonomiske tab for et beløb svarende til omkring seks milliarder kroner, rapporterer tv-stationen NBC News.

Hackerne har ifølge anklagerne også forsøgt at forpurre britisk politis efterforskning af giftangrebet på den tidligere agent Sergej Skripal i Storbritannien i 2018.

De seks russere er ansat i en specialenhed for teknologi i Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU.

De skal blandt andet også have forsøgt at afbryde elnettet i Ukraine. Det oplyser den amerikanske vicejustitsminister John Demers.

Underdirektør David Bowdich fra forbundspolitiet FBI gentager advarslen om, at Rusland råder over yderst sofistikerede hackere.

- De oplysninger, der er afsløret i dette anklageskrift, viser, hvor gennemgribende og destruktive Ruslands cyberaktiviteter reelt er, siger han.

/ritzau/Reuters