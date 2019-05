USA sender bombefly til Den Persiske Golf

Et hangarskib og et antal bombefly skal dæmme op for ikke nærmere specificerede trusler fra iransk side.

Flere amerikanske B-52-bombefly er landet ved en amerikansk militærbase i Qatar.

Det meddeler det amerikanske luftvåben fredag.

En video, som USA's luftvåben har offentliggjort, viser B-52-fly, der lander på basen i Qatar. Andre fly er ankommet til andre steder i det sydvestlige Asien, meddeler luftvåbnet. Det er ikke klart, hvor mange fly der er tale om, og hvor de er landet.

Tidligere har det amerikanske militær omtalt sine baser i Qatar og De Forenede Arabiske Emirater som "det sydvestlige Asien".

Hangarskibet "Abraham Lincoln" er også på vej til regionen. Det passerede torsdag gennem Suez-kanalen på vej til Den Persiske Bugt sammen med flere følgeskibe.

Skibet og flyene skal dæmme op for "trusler" fra Iran, har Det Hvide Hus oplyst.

Trump-administrationen har ikke specificeret, hvilke trusler der angiveligt er tale om fra iransk side.

Men en unavngiven kilde i USA's forsvarsministerium, Pentagon, nævnte tidligere på ugen en mulig iransk plan om at angribe amerikanske styrker i regionen.

På det seneste har USA lagt yderligere pres på Iran med nye sanktioner.

Onsdag meddelte Iran, at landet vil trække sig delvist fra den atomaftale, der blev indgået i 2015, og som præsident Donald Trump har trukket USA ud af.

Irans præsident, Hassan Rouhani, har givet de resterende lande i aftalen 60 dage til at finde en måde at beskytte Iran mod de amerikanske sanktioner, der er rettet mod landets økonomi og olieindustri.

Hvis det ikke sker, vil Iran begynde at berige uran på højt niveau, sagde Rouhani.

EU opfordrede torsdag Iran til fortsat at respektere aftalen og tilføjede, at man vil forsøge at opretholde handel med Iran trods de amerikanske sanktioner.

Trump har sagt, at han gerne vil tale med Irans politiske ledere.

- Det, jeg gerne vil se med Iran, er, at de ringer til mig, sagde Trump torsdag til journalister i Det Hvide Hus.

Der var ikke umiddelbart nogen reaktion fra Iran, som siger, at det tidligere har afvist Trumps opfordringer til at mødes.

/ritzau/AP