USA sender FBI til Libanon for at efterforske eksplosion

FBI skal hjælpe med at besvare spørgsmål om, hvad der gik forud for eksplosionen i Beirut, siger topdiplomat.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, slutter sig til libanesiske og internationale efterforskere, der skal undersøge sidste uges voldsomme eksplosion i Libanons hovedstad, Beirut.

Det meddeler USA's viceudenrigsminister for politiske anliggender, David Hale.

FBI skal "hjælpe med at besvare spørgsmål, som jeg ved, at alle har om de omstændigheder, der gik forud for eksplosionen".

Det siger Hale torsdag til journalister, der er med ham på en tur rundt i det ødelagte område ved Beiruts havn.

Mindst 172 mennesker er dræbt og omkring 6000 såret i den massive eksplosion, der ramte Beirut tirsdag i sidste uge.

FBI rejser til Libanon på invitation fra den libanesiske regering, tilføjer Hale.

