USA sender knap 14 milliarder dollar til krigshærgede Ukraine

Senatet i USA har natten til fredag dansk tid godkendt en gigantisk hjælpepakke til Ukraine, som i øjeblikket bliver bombet af russiske styrker.

Med vedtagelsen kan USA sende hele 13,6 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til mere end 91 milliarder danske kroner.

Pakken er nemlig allerede blevet godkendt i Repræsentanternes Hus, som sammen med Senatet udgør Kongressen.

Med de to kamres blåstempling mangler hjælpepakken blot en underskrift fra præsident Joe Biden, før den kan sættes i gang. Det regnes dog for en formalitet.

Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, siger, at man med pakken holder sit løfte om at støtte ukrainerne, mens de "kæmper for deres liv mod den onde Vladimir Putin".

- Med knap 14 milliarder doller i nødhjælp godkender Kongressen mere end det dobbelte af, hvad regeringen i første omgang bad om, siger han.

Pengene til Ukraine er bare en mindre del af en større pakke, som Kongressen har godkendt.

I alt er der vedtaget en lov om cirka 1500 milliarder dollar, som skal spenderes i forskellige sektorer i USA.

Pakken sørger for, at landet har styr på budgetterne frem til slutningen af finansåret 2022. Desuden vedtages der med pakken en kortvarig løsning, som sikrer, at USA har penge nok til at fungere på kort sigt.

Det Hvide Hus' talskvinde, Jen Psaki, siger i en skriftlig udtalelse, at vedtagelsen er et vidnesbyrd om, at de amerikanske politiske partier stadig kan arbejde sammen hen over midten.

- Den vil reducere prisen for familier og virksomheder, støtte vores økonomiske genopretning og øge det amerikanske lederskab i verden, siger hun.

- Med ressourcerne kan vi levere en historisk støtte til det ukrainske folk, mens det slås for sit land og demokrati.

/ritzau/Reuters