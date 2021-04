USA sender udstyr for millioner til coronaramte Indien

1000 iltflasker, 15 millioner ansigtsmasker og en million lyntest er på vej til hårdt prøvede Indien fra USA.

USA sender de kommende dage udstyr for over 100 millioner dollar til Indien for at hjælpe landet med at bekæmpe en kraftig covid-19-smittestigning.

Det oplyser Det Hvide Hus i en udtalelse onsdag.

Den første del af udstyret vil allerede ankomme til Indien torsdag. Alt forventes at være leveret inden slutningen af næste uge.

Udstyret inkluderer 1000 iltflasker, 15 millioner ansigtsmasker og en million lyntest.

USA har også omdirigeret landets egen bestilling af AstraZeneca-produktionsudstyr til Indien. Ifølge Det Hvide Hus vil det give Indien mulighed for at producere 20 millioner doser af coronavaccinen.

- Ligesom Indien sendte hjælp til USA, da vores hospitaler var pressede i begyndelsen af pandemien, er USA fast besluttet på at hjælpe Indien i nødens stund, lyder det i udtalelsen fra Det Hvide Hus.

/ritzau/Reuters