USA sender våben og ammunition fra Iran til Ukraine

USA har sendt tusindvis af infanterivåben og over en halv million stykker ammunition beslaglagt fra Iran til Ukraine.

Det oplyste det amerikanske militær tirsdag lokal tid.

Genstandene blev beslaglagt for over et år siden, da Iran var i færd med at fragte udstyret til Houthibevægelsen i Yemen.

USA sendte våbnene og ammunitionen i sidste uge.

Udstyret er den seneste form for militære hjælp, som præsident Joe Bidens regering har sendt til Ukraine.

Demokraterne har foreslået at sende Ukraine en hjælpepakke på 60 milliarder dollar - cirka 412 milliarder kroner. Hjælpepakken er allerede blevet vedtaget i Senatet.

Men i Repræsentanternes Hus, hvor republikanerne har et snævert flertal, har formand Mike Johnson afvist at sende pakken til afstemning.

Derfor har Biden forsøgt at finde alternative metoder til at yde assistance til Ukraine.

Søndag lød det direkte fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine taber krigen mod Rusland, hvis Kongressen ikke vedtager hjælpepakken.

/ritzau/Reuters