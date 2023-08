USA ser tegn på russisk villighed til at forhandle kornaftale

USA's FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, udtrykker tirsdag optimisme i forhold til muligheden for, at forhandlinger om eksport af ukrainsk korn via Sortehavet kan blive genoptaget.

- Vi har set indikationer på, at Rusland kan være interesseret i at vende tilbage til forhandlingerne, siger hun.

- Så vi venter på at se, om det rent faktisk sker.

Adspurgt om der er blevet gjort konkrete tiltag for at genoptage forhandlingerne, som Rusland forlod i midten af juli, siger FN-ambassadøren, at hun ikke har "set bevis på det endnu".

- Men jeg mistænker, at de ved, at hvis de vil have deres gødning ud på markedet, ønsker de en fortsættelse af indsatsen for at finde en måde at lave de betalinger, som de skal lave, så er de nødt til at vende tilbage til aftalen.

- Så jeg er fortsat håbefuld, selv om der ikke er meget at håbe på, siger Linda Thomas-Greenfield.

En aftale, der sikrede, at omkring 33 millioner ton ukrainsk korn kunne eksporteres via Sortehavet, udløb 17. juli.

Tidligere tirsdag har det ukrainske udenrigsministerium oplyst, at landbrugsvarer vil blive sendt til Kroatien via floden Donau og efterfølgende transporteret med tog til Adriaterhavet.

Ministeriet har ikke oplyst, hvor mange ton korn der kan blive eksporteret på den måde.

Ukraine forsøger at øge eksport via landjorden via EU. Men flere nabolande - heriblandt Polen - er ikke tilhængere af det, fordi det kan betyde, at landmænd på ruten kan se et fald i priserne på deres varer.

Spændingerne i Sortehavet er blevet intensiveret, siden kornaftalen udløb.

Tirsdag siger Ruslands forsvarsministerium, at det har afvist tre angreb fra ukrainske droner mod flåden i Sortehavet.

Ifølge ministeriet skal Ukraine have forsøgt at angribe to patruljeskibe i Sortehavet.

/ritzau/dpa