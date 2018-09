USA sigter nordkoreaner for virus og Sony-angreb

Angrebene omfatter WannaCry 2.0-virusset, som ramte over 200.000 computere i 150 lande.

De amerikanske myndigheder sigter en nordkoreansk programmør, som anklages for at have stået bag nogle af de største hackerangreb nogensinde.

Angrebene omfatter WannaCry 2.0-virusset, som ramte over 200.000 computere i 150 lande, samt hackerangrebet mod Sony Pictures i 2014. Dertil kommer et angreb mod centralbanken i Bangladesh i 2016.

USA's justitsministerium og handelsministerium oplyser, at nordkoreaneren Park Jin-hyok var med i et "komplot". Han var hovedpersonen bag de alvorlige angreb, som skete "på vegne af den nordkoreanske regering eller landets arbejderparti".

Angrebet mod Sony fandt sted, da selskabet skulle til at udgive filmen "The Interview" - en actionkomedie, der handler om et planlagt attentat mod Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Titusindvis af e-mails og store mængder af interne informationer blev lækket fra Sony via e-mail efter angrebet.

- Vi tillader ikke, at Nordkorea undergraver global netsikkerhed for at fremme dets interesser og skaffe sig ulovlige indtægter i strid med vore sanktioner, siger den amerikanske handelsminister, Steven Mnuchin.

Amerikanerne har tidligere sagt, at Nordkorea stod bag angrebet, og de mener, at den sigtede arbejdede i en hacker-organisation, som var sponsoreret af Nordkorea.

FBI har længe mistænkt Nordkorea for også at stå bag sidste års WannaCry cyberangreb. Her blev en skadelig software anvendt til at skade data på hospitaler, fabrikker, regeringskontorer, i banker og virksomheder hen over hele kloden.

- Dette har været en af de mest komplekse og langvarige efterforskninger, vi har foretaget, siger John Demers, der er vicejustitsminister for national sikkerhed.

De amerikanske myndigheder mener, at angrebet mod Sony var gengæld for komedien "The Interview," som Sony trak tilbage fra biograferne, da der blev fremsat trusler om, at det ville være farligt for almindelige biografgængere at gå i biografen og se filmen.

/ritzau/AP