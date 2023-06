USA: Situationen er stadig dynamisk i Rusland

Det amerikanske udenrigsministerium siger i en erklæring mandag, at situationen i Rusland stadig er dynamisk flere dage efter lørdagens afbrudte oprør.

Ministeriet tilføjer, at det ikke har nogen vurderinger af, hvor lederen af den russiske Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, befinder sig.

- Det er i sandhed nyt at se præsident Vladimir Putins lederskab blive direkte udfordret, hedder det videre i en udtalelse fra ministeriets talsmand, Matthew Miller.

- Vi har været vidner til, at hele påskuddet for krigen i Ukraine er blevet draget i tvivl i Rusland, siger han og tilføjer:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Situationen er fortsat dynamisk, og det er uklart, hvad de endegyldige følger bliver.

Talsmænd for Det Hvide Hus siger, at præsident Joe Biden løbende bliver opdateret om udviklingen.

John Kirby, der er talsmand for Det Hvide Hus på sikkerhedsområdet, siger, at det er for tidligt at sige, hvad der vil ske med Wagner-gruppen, ligesom det er for tidligt at sige, hvilken rolle Prigozjin kommer til at spille fremover.

USA har ifølge Kirby ladet Rusland vide gennem diplomatiske kanaler, at amerikanerne ikke var involveret i oprøret.

Det amerikanske ministerium udtrykker bekymring over Wagner-gruppen, som "bringer ustabilitet med sig, når den er til stede i et land.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Rusland har vist afrikanske partnere, hvordan Wagner-gruppen bringer død og ødelæggelse med sig, siger Kirby.

Wagner-gruppen har været indsat i krige i Libyen, Syrien, Den Centralamerikanske Republik, Mali og andre lande. Den blev stiftet i 2014, efter at Rusland annekterede Krim og begyndte at støtte prorussiske separatister i Ukraines østlige Donbas region.

Miller siger, at USA ikke ved, hvad der vil ske med Wagner-gruppen i Ukraine eller i Afrika.

- Men i det omfang, at gruppen - eller en afløser for den - fortsætter med at operere i Afrika, Ukraine eller andre steder, så vil USA følge udviklingen og drage gruppens medlemmer til ansvar.

/ritzau/Reuters