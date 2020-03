USA skærer i milliardstøtte til Afghanistan efter møde

Udenrigsminister Mike Pompeo lykkedes ikke med at finde en løsning på en politisk konflikt i Afghanistan.

USA skærer en milliard dollar i støtte til Afghanistan efter et mislykket møde med afghanske ledere.

Det sker sent mandag aften dansk tid efter et møde i Kabul i Afghanistan tidligere på dagen, hvor udenrigsminister Mike Pompeo ikke formåede at løse en regeringskonflikt mellem Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, og hans politiske rival, Abdullah Abdullah.

- USA er skuffet over dem, og hvad deres adfærd betyder for Afghanistan og vores fælles partnerne, siger Mike Pompeo i en pressemeddelelse efter mødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Både Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah mener, at de vandt et omstridt præsidentvalg i september, der er blevet skæmmet af beskyldninger om valgfusk.

Mike Pompeo mødtes også med ledere fra den militante talibanbevægelse på en militærbase i Qatar sent mandag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her blev partnerne enige om at fortsætte aftalen fra februar om en tilbagetrækning af amerikanske tropper.

/ritzau/