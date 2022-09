USA skal hjælpe Ukraine med opklaring af mulige krigsforbrydelser

USA skal hjælpe Ukraine med at opklare mulige krigsforbrydelser.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, mødtes tirsdag med Ukraines chefanklager, Andrij Kostin, i USA's hovedstad, Washington D.C.

Her blev parterne enige om at arbejde tættere sammen om at retsforfølge de personer, der kan være involveret i krigsforbrydelser i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

I øjeblikket er uhyggeligheder i blandt andet byen Izjum på hele verdens læber. Byen er inden for de seneste uger blevet generobret efter at have været under russisk kontrol i månedsvis.

I sidste uge lød det, at der er fundet mindst 440 grave i byen, har det tyske nyhedsbureau dpa oplyst. Det er endnu uklart, hvordan de personer der er begravet i skovene udenfor Izjum, er døde.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har sagt i en tale, at mange af dem bærer tegn på tortur.

Billeder fra stedet har vist, at flere lig havde hænderne bundet bag ryggen.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har sagt, at massegravene formentlig er endnu flere beviser på, at Rusland begår krigsforbrydelser i Ukraine.

FN i Genève har sagt, at man håber at kunne sende eksperter til Izjum for at hjælpe med at få klarlagt omstændighederne omkring de hundredvis af døde. Mere end 1000 ukrainske politifolk er blevet sendt til regionen.

Også EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har bedt om, at forholdene skal opklares. Hun vil have Ruslands præsident, Vladimir Putin, stillet for Den Internationale Straffedomstol (ICC).

/ritzau/