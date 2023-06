USA skriver under på samarbejde om 6G-eventyr med Nokias fædreland

1G, 2G, 3G, 4G - og så kom 5G, det nyere og hurtigere netværk i Danmark.

USA og Finland vil fremover samarbejde om at udvikle det næste i rækken: 6G-teknologi.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto, har fredag underskrevet en erklæring om, at de to nationer skal samarbejde om at udvikle 6G-teknologi.

Det meddeler det finske udenrigsministerium, skriver det finske medie HBL.

- 6G er kernen i Finlands fremtidige succes, og samarbejdet med USA styrker vores teknologiske forspring, siger Finlands kommunikationsminister Timo Harakka til HBL.

Antony Blinken har fredag besøgt den finske hovedstad Helsinki. Ud over mødet med den finske udenrigsminister, har Blinken også holdt tale på rådhuset i byen og mødtes med Finlands tidligere statsminister Sanna Marin.

Indenfor teknologi er Finland især kendt for mobilmærket Nokia.

For år tilbage var verdens største producent af klassiske mobiltelefoner netop Nokia.

Den præcise funktion af 6G kendes ikke endnu, da 6G ikke er færdigudviklet.

6G er defineret som et mobilnetværk, der opererer i ubrugte radiofrekvenser og bruger eksempelvis AI, oplyser International Telecommunication Union.

/ritzau/