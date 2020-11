USA skruer op for henrettelser inden Trumps afgang

Få dage før Bidens indsættelse vil USA efter planen foretage føderal henrettelse nummer 12 og 13 under Trump.

USA's justitsministerium har planlagt at foretage fem føderale henrettelser, inden demokraten Joe Biden tager over på præsidentposten.

To af dem skal efter planen finde sted den 14. og 15. januar. Det er få dage inden, at Biden bliver indsat den 20. januar.

Det meddeler justitsministeriet ifølge nyhedsbureauet AP.

I forvejen har USA under præsident Donald Trump gennemført otte føderale henrettelser.

Senest blev den dødsdømte drabsmand Orlando Hall henrettet med en giftsprøjte torsdag i et fængsel i Indiana.

Halls henrettelse var den første, som den nyindsatte højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, var med til at afgøre endeligt.

Hun stemte sammen med de øvrige fem dommere i højesteretten for at give grønt lys for henrettelsen.

Halls advokater havde bedt om en udsættelse af henrettelsen. De hævder blandt andet, at racisme spillede en rolle, da straffen blev afsagt i 1994.

Sidste år blev der foretaget 22 henrettelser i USA. Men hver gang var det en enkelt delstat, der stod for det.

I juli blev henrettelserne på føderalt plan så genoptaget, da den første føderale henrettelse siden 2003 blev gennemført.

De føderale henrettelser blev sat på hold af tidligere præsident Barack Obama.

Det skyldtes, at der var indbragt et stort antal klager ved de amerikanske domstole om, at henrettelserne stred mod forfatningen. Der er flere forskellige faktorer, der afgør, om en straffesag i USA bliver behandlet i de enkelte delstater eller ved de landsdækkende, føderale domstole.

Trump beordrede de føderale henrettelser genoptaget, få måneder efter at han var blevet indsat i 2017.

Selv om Trump afviser at anerkende, at han har tabt præsidentvalget, skal Biden efter planen indsættes i præsidentembedet om to måneder. Han er erklæret modstander af dødsstraf.

/ritzau/