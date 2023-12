USA skyder drone og missil ned i Det Røde Hav

USA har skudt en drone og et ballistisk missil designet til at ramme et skib ned i den sydlige del af Det Røde Hav.

Det skriver USA's militære centralkommando, Centcom, på det sociale medie X, som tidligere var kendt som Twitter.

Ifølge Centcom blev missilet affyret af houthier i tidsrummet mellem klokken 17.45 og 18.10 lokal tid.

Der skal have været 18 skibe i området, men ingen af dem meldes ramt eller skadet.

Det er houthiernes 22. forsøg på at angribe den internationale skibsfart siden 19. oktober, skriver Centcom.

Et skib tilhørende det danske rederi Mærsk blev forsøgt angrebet tidligere i december. Det fik rederiet til at sætte al sejlads i Det Røde Hav på pause. Flere andre rederier fulgte efterfølgende i Mærsks fodspor.

Det betød, at en række rederier i stedet har sendt skibe rundt om Afrikas sydspids frem for at benytte sig af den kortere vej gennem Suez-kanalen og Det Røde Hav.

Nu fremgår det dog af sejlplaner på Mærsks hjemmeside, at en række skibe, der enten er i rute mellem Europa og Asien eller snart skal sejle mellem de to kontinenter, efter planen skal sejle gennem Suez-kanalen.

Den iranskstøttede Houthi-milits, har taget ansvaret for en række af angrebene på skibene i Det Røde Hav, som blandt andet sker med droner og missiler.

Houthierne støttes Hamas i kampen mod Israel, og houthierne har derfor meddelt, at de vil angribe skibe i Det Røde Hav, som har forbindelse til israelske interesser.

