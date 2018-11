USA skyder gang i valgdag og potentiel gyser over flere dage

Hvis valget til Repræsentanternes Hus skal afgøres på USA's vestkyst, kan der gå dage, før resultatet er klar.

Valgstederne på den amerikanske østkyst er klokken 12 dansk tid åbnet for, hvad der muligvis kan blive en flere dage lang gyser af et midtvejsvalg i USA.

Der kan risikere at gå lang tid, før vælgerne på østkysten og i resten af USA finder ud af, hvad det endelige resultat bliver i Repræsentanternes Hus, der er det ene af Kongressens to kamre.

I delstaterne Washington og Californien er flere af sæderne i Repræsentanternes Hus i den grad i spil. Og her kan resultaterne lade vente på sig.

Det siger Todd Donovan, der er professor i statskundskab ved Western Washington University.

- Jeg kan se et scenarie, hvor vi må vente en uge eller lignende på at få nogle af resultaterne, siger han.

- Det uheldige er, at jo længere tid det tager, jo mere tror folk, at der foregår noget forkert. Men jo længere tid det tager, jo mere sandsynligt er det, at du får præcise resultater.

I Washington og Californien må vælgerne stemme via brev. Brevet skal blot være stemplet senest på valgdagen for at være gyldigt. Det kan dog være et par dage undervejs, før det når frem til stemmestederne.

I de to delstater er en række kredse til Repræsentanternes Hus på spil.

Hvis de kredse ender med at blive afgørende for, om Repræsentanternes Hus bliver kontrolleret af demokraterne eller republikanerne, er det ikke sikkert, at et endeligt resultat er klar før om et par dage.

I første omgang vil fokus rette sig mod de områder i den østlige del af USA, hvor der er meget på spil. Et af de områder er omkring storbyen Miami i delstaten Florida.

Her har avisen Miami Herald talt med vælgere, der stod i kø til et valgsted.

I Florida peger målingerne på et tæt valg om guvernørposten i staten, det ene af delstatens sæder i Senatet samt om en række pladser i Repræsentanternes Hus.

I Miami stod den 68-årige pensionist Tom Harrison nummer to i køen til sit stemmested.

- Jeg Trump'er hele vejen gennem stemmesedlen. Det handler mest om at beholde den retning, tingene har nu. Jeg kan lide den vej, det hele bevæger sig, siger han til Miami Herald.

Ud over folkevalgte er lang række initiativer på stemmesedlen. Dem har Tom Harrison tænkt sig at tage stilling til, når han står i stemmeboksen.

Adspurgt fortæller han Miami Herald, at han stemmer ved samtlige valg og får sine nyheder fra YouTube-videoer.

/ritzau/AP