USA slår dyster rekord med flest virustilfælde på et døgn

Antallet af nye coronavirustilfælde er stigende i USA, og knap tre millioner amerikanere er testet positive.

USA registrerer den hidtil største stigning i antallet af nye smittetilfælde i løbet af 24 timer.

Således er 60.209 amerikanere det seneste døgn blevet testet positive med coronavirus.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University ifølge nyhedsbureauet AFP natten til torsdag dansk tid.

USA's mest folkerige delstat, Californien, står for 10.000 af de nye tilfælde, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er et rekordhøjt antal dagligt smittede for delstaten.

Siden begyndelsen af juni har USA oplevet en genopblussen af coronavirus, hvilket har tvunget adskillige stater til at tilbagerulle genåbninger af samfundet.

Knap tre millioner amerikanere er i alt blevet testet positive for virusset.

/ritzau/