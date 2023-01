USA står til at gennemføre første henrettelse af transperson

USA planlægger tirsdag for første gange i landets historie, at henrette en transperson - den 49-årige Amber McLaughlin.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

McLaughlin er dømt for at dræbe sin kvindelige ekskæreste i 2003 inden sit kønsskifte. Drabet blev udført med en køkkenkniv og skete i en forstad til byen St. Louis i den amerikanske delstat Missouri.

Under sit fængselsophold har McLaughlin skiftet køn til kvinde.

Medmindre Missouris guvernør i 11. time viser nåde og afblæser dødsstraffen, bliver hun den første transperson til at blive henrettet i USA.

Hun står til at modtage en dødelig indsprøjtning i løbet af tirsdag.

McLaughlin stalkede før drabet sit offer i så høj grad, at ekskæresten - Beverly Guenther - anmodede om et polititilhold.

På dagen, hvor drabet skete, ventede McLaughlin ved Guenthers arbejde.

McLaughlin voldtog og dræbte herefter Guenther med flere knivstik og smed hendes lig i Mississippi-floden. En jury kendte i 2006 McLaughlin for skyldig, men kunne ikke nå til enighed om, hvad straffen skulle være.

Retssagens dommer besluttede derfor på egen hånd at tildele dødsstraf. Det er tilladt for dommere i Missouri og Indiana.

McLaughlins advokater har dog argumenteret for, at straffen bør laves om til livstid i fængsel, fordi juryen ikke nåede frem til dødsstraf.

De har også pointeret, at McLaughlin har haft en hård barndom og lider af mentale problemer. I et brev til Missouris guvernør skriver de, at McLaughlins adoptivfar plejede at slå hende og bruge strømpistol mod hende.

- Samtidig med det forfærdelige misbrug havde hun det også svært med sin egen identitet, skriver advokaterne med henvisning til hendes kønsskifte.

Missouris republikanske guvernør, Mike Parson, har ikke omstødt en dødsstraf, siden han indtog guvernørposten i 2018.

/ritzau/