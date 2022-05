USA støtter de nye Nato-bejlere og lover at være på vagt

USA står klar til at forsvare Sverige og Finland, mens de to lande søger medlemskab af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det fastslår præsident Joe Biden onsdag i en udtalelse fra Det Hvide Hus.

- Mens deres Nato-ansøgninger bliver overvejet, vil USA samarbejde med Finland og Sverige om fortsat at være på vagt mod trusler mod vores fælles sikkerhed og om at forhindre og konfrontere aggressioner eller trusler om aggressioner, lyder det fra den amerikanske præsident.

Han siger samtidig, at USA bakker kraftigt op om ansøgningerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Finland og Sverige er USA's langvarige og loyale partnere.

- Ved at tilslutte sig Nato, styrker de yderligere vores forsvarssamarbejde og gavner hele den transatlantiske alliance, skriver Biden.

Præsidenten byder torsdag velkommen i Det Hvide Hus til Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, og Finlands præsident, Sauli Niinistö.

Her skal de diskutere Nato-ansøgningerne og europæisk sikkerhed.

Sverige og Finland afleverede onsdag morgen officielt deres ansøgninger.

Det er Ruslands krig i Ukraine, der har udløst ansøgningerne.

Mange af Natos 30 medlemslande har taget godt imod de svenske og finske Nato-ambitioner. Dog har Tyrkiet stillet sig på tværs.

Tyrkiet er utilfreds med, at Sverige og Finland ikke vil udlevere 30 personer, der af Tyrkiet anklages for at være terrorister.

Derfor sagde præsident Recep Tayyip Erdogan mandag, at han "ikke vil sige ja" til, at Sverige og Finland bliver en del af alliancen.

Alle Nato-lande skal sige ja, før nye lande kan blive optaget.

Nato spiller en væsentlig rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

Rusland har krævet en garanti for, at Ukraine aldrig vil blive en del af alliancen. Det krav har Nato nægtet at imødekomme. Ifølge russerne vil det true deres sikkerhed, hvis Ukraine tilslutter sig Nato.

/ritzau/