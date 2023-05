USA støtter træning af ukrainske piloter i at flyve F-16

USA's præsident, Joe Biden, støtter en fælles indsats med USA's allierede om at træne ukrainske piloter i at flyve F-16 kampfly.

Det siger en højtstående embedsmand i Bidens regering fredag.

Det er et vigtigt signal til Ukraines regering, der i flere måneder har efterspurgt avancerede kampfly som F-16.

Hidtil har USA afvist at levere denne type fly til Ukraine. Fra amerikansk side er der fredag heller ikke nogen direkte meldinger om, at denne holdning er ændret.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en besked på Twitter byder Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, den "historiske beslutning" fra USA og Biden velkommen.

- Det vil i høj grad styrke vores hær på himlen. Jeg regner med at drøfte den praktiske implementering af denne beslutning ved G-7 topmødet i Hiroshima.

Zelenskyj ventes at deltage ved topmødet i den japanske by i weekenden.

I første omgang vil træning i de amerikansk producerede fly gå i gang i Europa.

Siden vil der i koalitionen blive taget en beslutning om konkret at levere fly.

- Mens træningen finder sted i løbet af de kommende måneder, vil vores koalition af lande, der deltager i denne indsats, beslutte, hvornår der reelt skal sendes fly, hvor mange vi vil sende, og hvem der skal sende dem, siger den amerikanske embedsmand.

Vedkommende nævner ikke, hvilke lande der er en del af indsatsen.

Men det danske forsvarsministerium har fredag aften på Twitter postet en meddelelse fra den hollandske premierminister, Mark Rutte.

- Sammen med mine britiske, danske og belgiske kolleger byder vi nyheden om, at USA er klar til at godkende træning af ukrainske piloter i F-16 kampfly, velkommen, skriver Rutte.

Danmarks fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), skriver på Twitter:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er fra dansk side klar til at støtte. Vi vil nu aftale de nærmere detaljer sammen med nære allierede.

Tidligere i denne uge fik præsident Zelenskyj løfter fra Holland og Storbritannien om hjælp til at opbygge en "kampfly-koalition".

Dog var der fra de to lande heller ikke løfter om at sende kampfly til Ukraine.

Indsatsen med at træne de ukrainske piloter er tidskrævende. Amerikanske embedsmænd har tidligere vurderet, at det vil tage i hvert fald 18 måneder at træne de ukrainske piloter og få leveret F-16 fly til landet.

USA håber, at træningen kan gå i gang inden for de kommende uger, siger den unavngivne embedsmand.

På nuværende tidspunkt har Ukraine ikke nogen vestligt producerede kampfly.

Den ukrainske regering siger, at F-16 flyene er langt mere effektive end de kampfly fra sovjettiden, som landet i dag råder over.

Tidligere i år har Polen og Slovakiet givet Ukraine i alt 27 kampfly af typen MiG-29, der stammer fra sovjettiden.

/ritzau/Reuters