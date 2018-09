USA stopper al støtte til FN-agentur for palæstinensere

Den økonomiske model bag UNRWA er "uopretteligt fejlslået", mener Trump-administrationen.

USA stopper al støtte til FN-organisationen UNRWA, der hjælper palæstinensiske flygtninge.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium fredag.

Beslutningen er blevet truffet under øgede spændinger mellem Donald Trumps administration og palæstinensiske ledere.

En talsmand for Mahmoud Abbas, lederen af det palæstinensiske selvstyre, kalder beslutningen et "groft angreb på palæstinenserne og krænkelse af FN's resolutioner".

I USA begrunder man beslutningen med, at den økonomiske model bag UNRWA er en "uopretteligt fejlslået operation".

- Administrationen har omhyggeligt undersøgt sagen og besluttet, at USA ikke vil bidrage yderligere til UNRWA, siger Heather Nauert, talsmand for udenrigsministeriet.

Meldingen kommer, en uge efter at USA besluttede at droppe økonomisk støtte for 200 millioner dollar til Vestbredden og Gaza.

/ritzau/Reuters