USA straffer hviderussisk OL-komité og Lukasjenko

USA's præsident, Joe Biden, har mandag underskrevet et dekret, der indfører nye sanktioner mod Hviderusland.

Det sker på årsdagen for Aleksandr Lukasjenkos genvalg som præsident. Et præsidentvalg som han i store dele af verden bliver beskyldt for at have svindlet med.

Sanktionerne skal blandt andet ramme landets økonomi og den nationale olympiske komité i Hviderusland, siger en embedsmand i Det Hvide Hus mandag.

USA vil også udstede den hidtil største sanktionsrunde mod hviderussiske enkeltpersoner og enheder.

Det amerikanske finansministerium vil blandt andet sortliste Belaruskali OAO, der producerer kunstgødning og er en af landets største statsejede virksomheder.

Den hviderussiske olympiske komité vil også blive ramt af sanktionerne.

Det sker, efter at den hviderussiske OL-sprinter Kristina Timanovskaya havnede i store problemer, da hun under legene kritiserede det nationale atletikforbund.

Det førte til, at Timanovskaya blev bedt om at forlade legene, inden hun overhovedet havde konkurreret. Hun har siden fået humanitært visum til Polen.

Lukasjenko sagde mandag, at han mener, at den afhoppede sprinter blev manipuleret til at flygte til Polen i stedet for at vende hjem.

Vestlige regeringer har det seneste år lagt et stigende pres på Lukasjenko på grund af hans påståede valgsvindel og forsøg på at slå al opposition ned i Hviderusland for at forlænge sine 27 år ved magten.

EU anerkender ikke længere Lukasjenko som præsident og har allerede indført sanktioner i de seneste måneder på grund af undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i landet.

Senest har EU indført økonomiske sanktioner efter anholdelsen af den regeringskritiske blogger Roman Protasevitsj.

/ritzau/Reuters