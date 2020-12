USA straffer Tyrkiet for køb af russisk luftforsvar

Der er vrede i Tyrkiets regering, efter at USA har indført sanktioner på grund af omstridt forsvarsindkøb.

USA har mandag indført sanktioner mod Tyrkiet i en forsvarsstrid mellem de to Nato-allierede.

Det indebærer, at fire embedsmænd inden for de tyrkiske forsvarsmyndigheder nu ikke længere kan rejse til USA eller få adgang til eventuelle værdier i USA.

Desuden omfatter det noget eksport af våbenudstyr.

Sanktionerne, der rammer chefen og tre ansatte i den tyrkiske stats forsvarsdirektorat, kommer som reaktion på et tyrkisk indkøb af russiske luftforsvarssystemer.

Meddelelsen om, at USA nu indfører sanktioner, har vakt vrede i Tyrkiets regering. Det ventes også at belaste forholdet mellem Tyrkiet og de vestlige lande yderligere.

- Fra vores Nato-allierede USA forventer vi støtte i kampen mod terrororganisationer og styrker, der har planer for vores region. Ikke sanktioner, siger Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, efter et regeringsmøde mandag aften.

Sanktionerne truer også med at skade Tyrkiets økonomi på et tidspunkt, hvor den i forvejen er under pres på grund af coronakrisen og høj inflation.

Tyrkiet købte det russiske luftforsvarssystem S-400 i midten af 2019. Landets regering fastholder, at det ikke udgør nogen trussel mod dets allierede i Nato.

Men det er USA ikke enig i og har længe truet Tyrkiet med sanktioner. Nogle af dem kom sidste år, da USA blokerede for, at Tyrkiet kunne være med i et program under Nato om F-35-kampfly.

/ritzau/Reuters