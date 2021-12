USA strammer testkravet ved indrejse fra mandag

Fra mandag morgen klokken 06.01 dansk tid strammer USA testkravet ved indrejse.

Det betyder, at alle internationale rejsende inden indrejse skal vise bevis for, at de er færdigvaccineret og bevis for en negativ coronatest, der er foretaget maksimalt én dag før afrejse.

Det skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside.

Børn, der er under to år gamle, er undtaget for krav om test.

Artiklen fortsætter under annoncen

Både lyntest, hvor man podes i næsen, og PCR-test, hvor man podes i svælget, giver adgang til USA.

På hjemmesiden for USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) fremgår det også, at man kan fremvise bevis på, at man er testet positiv for covid-19 og erklæret rask igen inden for de seneste 90 dage i stedet for testen.

Bevis på vaccination og negativ test eller tidligere smitte med coronavirus skal vises til flypersonalet, inden man gå om bord på flyet.

Tidligere har man skullet have en negativ test, der var foretaget inden for tre dage inden afrejse.

I USA er der indrejseforbud for personer, der ikke er vaccinerede. Der er dog enkelte undtagelser.

Børn under 18 år, amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA er undtaget fra vaccinationskravet.

For færdigvaccinerede kan det danske coronapas bruges som bevis for gennemført vaccinationsforløb. Det anbefales, at man medbringer en udskrift af coronapasset.

I slutningen af november hævede CDC risikovurderingen i forhold til coronavirus for Danmark til "niveau 4: meget højt".

Det betyder, at amerikanske statsborgere frarådes at rejse til Danmark på grund af coronasmitten her i landet.

Vælger amerikanske statsborgere alligevel at tage til Danmark, skal de sørge for, at de er færdigvaccinerede.

/ritzau/