USA svinger igen pisken mod Cuba med nye rejseforbud

USA's finansminister siger, at Cuba straffes for dets fortsatte støtte til Venezuelas Maduro.

Præsident Donald Trumps regering indfører nye restriktioner på rejser til Cuba.

Det rammer både turistrejser og rejser, der har uddannelsesmæssigt formål. Det oplyser USA's finansministerium.

Formålet med de skærpede sanktioner er at understrege over for det kommunistiske Cuba, at det koster at støtte præsident Nicolas Maduros regime i Venezuela.

- Cuba fortsætter med at spille en destabiliserende rolle på den vestlige halvkugle, siger finansminister Steven Mnuchin.

- Det har fortsat et kommunistisk fodfæste i regionen og forsyner USA's modstandere på steder som Venezuela og Nicaragua. Det skaber ustabilitet, undergraver retsstaten og undertrykker demokratiske processer, påpeger han.

De nye restriktioner betyder blandt andet, at studerende ikke længere kan rejse i grupper til Cuba. Individuelle rejser med et kulturelt formål forbydes.

Det har amerikanere ellers gjort i tusindvis, også inden USA genoptog de diplomatiske forbindelser med Cuba i december 2014. Det var under tidligere præsident Barack Obama.

- Disse handlinger vil hjælpe med til at holde amerikanske dollar ude af hænderne på det cubanske militær, efterretningsfolk og sikkerhedstjenester, siger Mnuchin.

Tidligere var turistrejser fra USA til Cuba helt forbudt. Men der blev blødt op før Obamas besøg i Cuba i 2016. Siden har Trump-regeringen fjernet de fleste lempelser.

/ritzau/Reuters