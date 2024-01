USA tæt på at undgå nedlukning med ny budgetaftale

Lederne i Senatet og Repræsentanternes Hus er søndag blevet enige om en budgetaftale på omkring 1,6 billioner dollar - svarede til cirka 11 billioner kroner.

Aftalen skal forhindre en nedlukning af visse dele af den offentlige sektor.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters sent søndag aften dansk tid.

USA's præsident, Joe Biden, siger, at landet med aftalen er et skridt tættere på at undgå en nedlukning.

Aftalen omfatter 886 milliarder dollar til forsvarets udgifter. Sådan lyder det fra Mike Johnson, formand for Repræsentanternes Hus, skriver Reuters.

/ritzau/