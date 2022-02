USA taler med Hviderusland om at undgå misforståelser om Ukraine

USA's øverste general, Mark Milley har torsdag talt i telefon med sin kollega i Hviderusland. De vil hindre, at parterne fejllæser hinanden under den militærøvelse i Hviderusland, som russiske soldater deltager i nær Ukraines grænse.

Det oplyser en talsmand for USA's generalstab.

- Telefonsamtalen førte til kommunikation mellem de to ledere om at reducere chancen for misforståelser siger talsmanden.

De to generaler har valgt ikke at sige mere om deres samtale.

Militærøvelsen skal vare 10 dage. Den gik i gang torsdag.

Præsident Joe Bidens regering har kaldt øvelsen i Hviderusland for en optrapning af konflikten om Ukraine.

USA og dets allierede er alvorligt bekymret for, at det kan være et forspil til en russisk invasion i Ukraine. Det kunne udvikle sig til en konflikt, hvor Hviderusland trækkes ind i en krig.

Ifølge USA har Rusland planer om at sende 30.000 soldater til øvelsen i Hviderusland. Russerne har desuden opmarcheret over 100.000 soldater tæt på sin egen grænse til det østlige Ukraine.

Rusland afviser at have planer om at angribe Ukraine. Ifølge Msokva er det Nato og USA, der optrapper situationen i Europa. Blandt andet er USA i gang med at sende nogle få tusinde soldater til Baltikum, Polen og Rumænien som svar på Ruslands mobilisering af styrker omkring Ukraine.

Russiske kampvogne er torsdag begyndte at rulle ind i Hviderusland for at deltage i øvelser i kampoperationer. Øvelsen skal løbe frem til 20. februar.

Rusland har i et udkast til en aftale om sikkerhed i Europa krævet, at det provestlige Ukraine aldrig må blive en del af Nato. Det er blevet blankt afvist af USA og dets allierede.

Ukraine var en del af det tidligere Sovjetunionen. Rusland mener, at landet fortsat er en del af dets interessesfære.

/ritzau/Reuters